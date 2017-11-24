Представительство США при ОБСЕ призвало РФ немедленно освободить украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом заявил официальный представитель США при ОБСЕ Гарри Камиан.



«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что московский суд может присудить журналисту Роману Сущенко до 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в шпионаже. Мы призываем Россию снять эти обвинения», - подчеркнул Камиан, сообщает УНИАН.

«Соединенные Штаты также следят за делами Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых осудили в мае 2016 по обвинению в ложном «терроризме». Мы призываем Россию вернуть их в Украину», - подчеркнул американский дипломат.

«Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства, включая обязательства перед ОБСЕ, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», - заявил Камиан.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

25 сентября российский суд на 2 месяца продлил Сущенко срок содержания под стражей.

По информации защиты, ФСБ РФ завершила расследование Сущенко.