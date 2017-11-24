Руководитель Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров назвал обвинения в незаконной приватизации части помещения МинАПК политической игрой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Относительно заявления генерального прокурора о якобы нарушениях при приватизации части помещения МинАПК. Это ничто иное, как политическая игра окружения вокруг Генеральной прокуратуры накануне прозрачной и конкурентной приватизации, которая не всем нравится, но которая состоится в следующем году. Как бы политики не расшатывали ситуацию», – отметил он.

«Во-первых, имущество, о котором идет речь, принадлежало государственному предприятию, органом управления которого было МинАПК и не было запрещено к приватизации. Во-вторых, в 2011 году в соответствии с законом об аренде был подписан договор аренды государственного недвижимого имущества», – подчеркнул Трубаров.

По его словам, положениями законодательных актов Украины предусматривается право арендатора осуществлять неотъемлемые улучшения объекта, а также право на приватизацию этого имущества.

«Как и предусмотрено законодательством Украины, осуществление неотъемлемых улучшений подтверждается, в частности, заключением независимой аудиторской компании, подтверждающего выполнение указанных ремонтных работ, а также отчетом об оценке выполненным независимым субъектом оценочной деятельности, которым в том числе была проведена идентификация неотъемлемых улучшений и подтверждено наличие таких улучшений. К тому же, указанное подтверждалось заключением эксперта Киевского института судебных экспертиз, Поэтому органом приватизации было правомерно заключен договор купли-продажи государственного имущества», – подытожил глава ФГИ.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ допросила Трубарова по делу о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания Министерства АПК и подготовила ему подозрение.