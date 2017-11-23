Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили признался в прямом эфире телеканала NewsOne в том, что ел жаренных детей. Как сообщила «Украинская правда», таким образом он срезонировал на заявление народного депутата Игоря Мосийчука, обвинившего Саакашвили в убийстве грузин.
Это не первый эфир на NewsOne, где Саакашвили выглядит маргинальным, комичным персонажем, активно дискутирующим с аутсайдерами украинской политики. По результатам предыдущего эфира проекта «Украинский формат» на NewsOne, Михаил Саакашвили проиграл в дискуссии народному депутату Вадиму Рабиновичу, набравшему более 65% поддержки аудитории. Тогда М.Саакашвили не смог аргументировать свою позицию. В избирательном штабе Саакашвили ситуацию назвали провокацией и политическим заказом Администрации Президента.
Ранее СМИ сообщали, что автором и режиссёром «Украинского формата» на телеканале NewsOne является российский политтехнолог Владимир Грановский. Именно он ответственен за происходящее в эфире с Саакашвили.
Данный эфир был одним из первых публичных выходов народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука после покушения. По мнению Игоря Мосийчука, Михаил Саакашвили, который на данный момент является личностью, лишенной гражданства, нарушает украинское законодательство, занимаясь политикой в Украине. Также депутат обвинил экс-президента Грузии в коррупционной деятельности в особо крупных масштабах. «Вы, Саакашвили, с компании Шеварнадзе, каждый год получали по 200 тысяч. Есть платежки, доказывающие это», — сообщил И.Мосийчук. После этой информации Михаил Саакашвили перешел на личности и назвал народного депутата Украины «уродом». Игорь Мосийчук парировал ответным оскорблением и потребовал: «Едь вон из Украины! Возвращайся в Грузию!». Ведущий проекта Василий Голованов, став между конфликтующими сторонами не позволил Мосийчуку тростью ударить Саакашвили.
Небольшое покрытие телеканала NewsOne, имеющего только спутниково-кабельную лицензию на трансляцию в Украине, не позволило посмотреть данный конфликт большому количеству телезрителей. Согласно опубликованным телеканалом NewsOne показателям, второй эфир «Украинского формата» собрал только 1,31% рейтинга, при доле 3,53% (Украина 18+, 50 тыс.+). Показатели второго эфира определенно меньше, чем первого, в разы меньше показателей проекта «Свобода слова» на телеканале ICTV, имеющего более 2,5% рейтинга, при средней доле больше 5%, и кардинально проигрывает средним показателям, которые имел проект «Шустер Live», с которым конкурирует «Украинский формат».
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