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Руководитель канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский отрицает, что Польша дала согласие на восстановление памятников УПА на своей территории.

Щерский подчеркнул, что канцелярия президента не давала согласия на восстановление памятников УПА в Польше, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Wpolityce.pl.

«Нет никаких договоренностей, кроме тех, что содержатся в коммюнике, опубликованном после совместной встречи в Кракове. Там нет ничего о восстановлении памятников. Ничего другого, кроме этого документа, не было. Все договоренности содержатся в этом документе», - сказал он.

Щерский добавил, что сейчас украинская сторона обеспечивает хорошую атмосферу перед запланированным визитом президента Польши Анджея Дуды в Украину.

Отметим, что на сайте президента Польши были опубликованы договоренности между Украиной и Польшей по итогам встречи в Кракове.

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что Польша согласилась на восстановление украинских памятных мест в Польше, которые стали объектами актов вандализма еще с 2014 года.

Об этом он заявил по итогам встречи сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши Константина Елисеева и Кшиштофа Щерского.
ForUm

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