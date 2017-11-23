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В «ДНР» готовы к обмену пленными с Киевом, он должен состояться до Нового года, заявил в четверг журналистам главарь «ДНР» Александр Захарченко.

«Обмен пленными состоится до Нового года. Донецк к этому готов, дело за Киевом», — сказал он, сообщает РИА Новости.

Напомним, 15 ноября лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и «Л/ДНР».

В свою очередь главари самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в ходе телефонного разговора с Путиным поддержали инициативу по обмену пленными.

В то же время Служба безопасности Украины заявила, что в деле освобождения заложников не должно быть никакого пиара, особенно с целью повышения рейтинга отдельных политиков. В СБУ также отметили, что готовы к обмену по формуле «всех на всех». 
ForUm

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