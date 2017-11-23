Введение миротворческой миссии ООН на Донбасс будет означать законсервированный конфликт на Востоке Украины. Об этом в интервью «КП» в Украине» заявил лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

«Я считаю, что у власти Украины есть все возможности договориться и решить проблему установления мира на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями, которые признаются безальтернативными во всем мире. С этим не согласна только «партия войны» в Украине. Эти соглашения поддержаны и «нормандской четверкой», и, главное, резолюцией Совета Безопасности ООН. Если есть политическая воля и политический ресурс, будет мир. А все остальное, на мой взгляд, от лукавого», — сказал политик.

Он напомнил, что в Минских соглашениях говорится, что восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования, а именно — проведения конституционной реформы в Украине в части особого статуса Донбасса.

Также лидер «Украинского выбора» отметил, что в переговорах по урегулированию конфликта многое зависит от России. В то же время, по его словам, не стоит исключать прямой диалог с Донецком и Луганском. «В своей стране мы должны сами договориться и сами навести порядок», — подчеркнул Медведчук.

По его мнению, закон о реинтеграции Донбасса направлен против мирного урегулирования конфликта. «Этот закон ставит крест на Минских соглашениях, на реинтеграции и делает все, чтобы Донбасс не вернулся в Украину, а Украина не вернулась на Донбасс… Мы должны дать людям, которые там находятся, гарантии безопасности. Защитить их, а не бросать. Сегодня мы сами удлиняем путь к мирному разрешению ситуации. И с каждым годом это сделать будет все сложнее», — подчеркнул Медведчук.

Также он заявил, что сегодня нужно сделать все, чтобы восстановить территориальную целостность Украины, и у президента Порошенко есть политическая «воля вернуть людей, территории», но нет политического ресурса. «Политикум, представленный в парламенте, политические силы вне парламента, национал-радикалы, «партия войны» ― они сегодня делают все, чтобы помешать реализации политической воли президента. Осенью 2014-го, когда были подписаны первые Минские соглашения, мы могли решить все. Даже внести изменения в Конституцию. Но тем составом Верховной Рады, а не новым. Мы постоянно теряем шансы», — отметил лидер «Украинского выбора».

По его словам, главное сегодня — вернуть мир в Украину. «Я выбрал свой путь и иду по нему. У меня есть цели. Сегодня есть цель вернуть людей домой, в семьи. Но главная цель — вернуть мир в Украину», — заявил Медведчук.