События во временно оккупированном Луганске, где главари боевиков - марионетки «кремлевских башен» - соперничают за власть и деньги, на жизнь свободной части страны никак не влияют: война России против Украины продолжается. Об этом в эфире канала Прямой заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

«Я считаю, что кормовая база (террористов. - Ред.) очень сильно уменьшилась. Шахты затапливаются, количество добытого угля падает, заводы вывезли, порезали, и уже не так много чего резать, денег из России идет все меньше. Как говорил классик, надстройка все равно ведь нуждается в деньгах. И не только для руководства, но и для окружающих. В связи с этим сокращается база. Надо кого-то из поля съесть. Вот и все», - считает он, сообщает LIGA.net.

Также, полагает министр, в Луганске около месяца назад прошла ротация российских кураторов.

«Те люди, которые были советниками, помощниками, которые приезжали из России, там такая ротация происходила... а новые не прибыли. Или прибыло меньше, или прибыли менее квалифицированные», - пояснил Грымчак.

Он также опроверг информацию о «бегстве» людей из Луганска в связи с событиями. «Какого кардинального увеличения потока (через КПВВ. - Ред.) нет», - подчеркнул он.

Говоря о том, как происходящее повлияет на свободную территорию Украины, чиновник пояснил, что фактически страна воюет не с некими ОРДЛО, а с Россией.

«И, исходя из этой логики, что происходит в так называемых прокладках, которые создала РФ с помощью военной силы, по большому счету, ни на что не влияет... Все события, происходящие в Луганске, происходят на небольшом пятачке вокруг облгосадминистрации. Единственная сила, которая контролирует линию разграничения - российская армии и ее руководители. А все остальное не имеет никакого значения ни для чего», - подытожил Грымчак.

Напомним, 23 ноября РосСМИ подтвердили, что Плотницкий выехал из «ЛНР» в Россию.

Накануне онзаявил, что не покидал и планирует покидать территорию ОРЛО в связи с конфликтом с «главой МВД ЛНР» Игорем Корнетом.

21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в «республике» пресекли деятельность «украинской ДРГ».

Ранее Плотницкий уволил Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Некоторые информагентства боевиков сообщали о том, что Корнет забаррикадировался в здании «МВД».

После появления вооруженной техники на улицах Луганска было проведено внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели зафиксировали колонну военной техники, которая сначала была замечена возле Дебальцево Донецкой области, потом, по мнению ОБСЕ, вероятно, эта же колонна направлялась в сторону Луганска. Также в ОБСЕ заявили о машинах военного типа и присутствии вооруженных лиц вокруг здания так называемого «министерства внутренних дел ЛНР».

22 ноября стало известно о захвате «силовиками МВД» здания «генпрокуратуры ЛНР» и аресте всех ее сотрудников.