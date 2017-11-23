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В Национальной гвардии Министерства внутренних дел уверяют, что их военнослужащие не находились под НАБУ в день задержания фигуранта так называемого «дела рюкзаков» сына министра внутренних дел Александра Авакова. Об этом говорится в письменном ответе за подписью заместителя командующего Нацгвардии на запрос народного депутата Сергея Лещенко, сообщает Радио Свобода.

 «Сообщаем, что военнослужащие Национальной гвардии Украины к любым мероприятий 31 октября 2017 у здания Национального антикоррупционного бюро Украины не привлекались и вблизи него не находились», - заявили в НГУ.

Такой ответ в Нацгвардии предоставили, несмотря на то, что журналисты программы «Схемы» обнародовали фотофакты пребывания нескольких автомобилей с номерами Нацгвардии у здания НАБУ в то время, когда туда доставили задержанного сына министра для объявления ему подозрения.

«Отдельного внимания стоит административный ресурс, брошенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым в защиту сына, подозреваемого в коррупции при расходовании бюджетных средств МВД. Вот, например, два мини-бусы, которые примчались под НАБУ, когда туда доставили сына министра для объявления ему подозрения в коррупционном преступлении. Это же номера Национальной гвардии МВД, не так ли? Что они там делали? Какие предусмотреннын законом функции выполняли?» - заявила тогда главный редактор программы «Схемы» Наталья Седлецкая.

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. 

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала эти постановления.

7 ноября на сына Авакова надели электронный браслет

Суд арестовал недвижимость Александра Авакова и экс-замминистра Чеботаря.

 
ForUm

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