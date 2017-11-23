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Акционеры «Кредит Оптима Банка» приняли решение о прекращении финучреждением банковской деятельности с сохранением юридического лица.

Соответствующее решение было принято на собрании акционеров 13 ноября. Согласно протоколу собрания, причиной такого решения стал отказ Национального банка в проведении докапитализации банка до требуемого уровня (200 миллионов гривен) по упрощенной процедуре по итогам проверки источника происхождения средств, сообщает УНИАН.

«Кредит Оптима Банк» работает на рынке Украины с декабря 2006 года. По состоянию на 1 января 2017 года акционерами финучреждения являлись Олег Бойко (87,4%), Василий Бойко (6,3%) и Юлия Бойко (6,3%). 
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