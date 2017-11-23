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В центральном парке города Фалешт  осквернен памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщает пресс-служба Посольства РФ в Республике Молдова.

«Непонятно, чем руководствовались пока неустановленные правонарушители: хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах?  Тем более, что осквернение монумента А.С.Пушкину диссонирует на фоне недавнего открытия в России памятника молдавскому историческому деятелю – господарю Д.Кантемиру», - говорится в сообщении.

В посольстве призвали молдавские власти оказать содействие в восстановлении монумента, а также провести тщательное расследование инцидента, который под действие Уголовного Кодекса Республики Молдова.  
ForUm

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