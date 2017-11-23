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Полицейские Украины и Германии задержали интернациональную группу похитителей элитных авто.  Об этом сообщил глава ведомства Сергей Князев.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий украинские оперативники получили информацию о возможной преступной деятельности жителей Черновицкой области на территории Федеративной Республики Германии. Полученные данные полицейские передали иностранным коллегам», - приводит слова Князева пресс-служба Нацполиции.

Постепенно полицейские установили состав группы угонщиков автомобилей, распределение ролей каждого из них и схему, по которой действовали злоумышленники.

В среду, 22 ноября, в рамках следственных действий полицейские с привлечением спецподразделения КОРД и совместно с работниками прокуратуры и уголовной полиции Германии провели 18 санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников, а также их автотранспорта и другого имущества.

 «Мы провели совместную украинско-немецкую операцию по изъятию вещественных доказательств и задержания преступной группы, которая похищала элитные автомобили в Европе и легализировала их в Украине», - отметил Князев.

В ходе обысков, которые проводились одновременно как на территории Украины, так и Германии, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность подозреваемых к совершенным преступлениям. В частности, средства мобильной связи, радиостанции, компьютерная техника, детали компьютеров автомобилей, сканеры для открытия транспортных средств, документы похищенных в Германии автомобилей и др.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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