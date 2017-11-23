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Военный комиссариат Львовской области закрыл доступ к списку из 15 тыс. человек, которые уклоняются от призыва на воинскую службу.

Страница со списком в Facebook 23 ноября стала недоступной.

Ранее пользователи соцсети раскритиковали обнародование списка и потребовали привлечь к ответственности сотрудников военкомата за неправомерное распространение персональных данных.

22 ноября военкомат опубликовал список 15 тысяч человек, которые уклоняются от призыва на воинскую службу во Львовской области.

В нем значились имя, отчество, фамилия и дата рождения призывника, а также район или город его проживания.  
ForUm

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