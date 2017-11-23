Россия направила 71-й гумконвой на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Автомобили колонны доставят жителям Донбасса более 500 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медикаментов, медицинского имущества и детских подарков», - заявили в российском ведомстве.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что в автомобилях с гуманитарной помощью может находиться живая сила противника. Такое мнение он высказал в эфире телеканала 112 Украина.

«Уже давно россияне не возят боеприпасы в «гумконвоях», сегодня они наладили перебрасывание вооружения, боеприпасов, ГСМ через железную дорогу. Сегодня, в принципе, курсируют поезда и происходят все эти вещи. Что может быть в этом «гумконвое»? Это живая сила противника. В этой части такая ситуация возможна», - сказал он.

Кроме этого, чиновник добавил, что накануне в оккупированный Луганск вошла дополнительная батальонная тактическая группа, около 900 человек с вооружением регулярных войск России.

Напомним, ситуация в Луганске обострилась. В центр города вывели военную технику и вооруженных людей, были перекрыты дороги и заблокирована работа учреждений.