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Россия направила 71-й гумконвой на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Автомобили колонны доставят жителям Донбасса более 500 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медикаментов, медицинского имущества и детских подарков», - заявили в российском ведомстве.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что в автомобилях с гуманитарной помощью может находиться живая сила противника. Такое мнение он высказал в эфире телеканала 112 Украина. 

«Уже давно россияне не возят боеприпасы в «гумконвоях», сегодня они наладили перебрасывание вооружения, боеприпасов, ГСМ через железную дорогу. Сегодня, в принципе, курсируют поезда и происходят все эти вещи. Что может быть в этом «гумконвое»? Это живая сила противника. В этой части такая ситуация возможна», - сказал он. 

Кроме этого, чиновник добавил, что накануне в оккупированный Луганск вошла дополнительная батальонная тактическая группа, около 900 человек с вооружением регулярных войск России.

Напомним, ситуация в Луганске обострилась. В центр города вывели военную технику и вооруженных людей, были перекрыты дороги и заблокирована работа учреждений.  
ForUm

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