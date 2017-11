Представители компании Facebook Inc. заявили, что до конца года будет создан портал, благодаря которому пользователи смогут определить, сталкивались ли они в соцсети или в сервисе Instagram c контентом, представляющим собой российскую пропаганду. Об этом сообщает Voice of America.

В частности, сайт позволит установить, связаны ли публикации и аккаунты, появившиеся с января 2015-го по август 2017 года, с агентством интернет-исследований из Санкт-Петербурга, передает 112 Украина.

Эту компанию называли среди тех, которые воздействуют на общественное мнение в интересах властей России. Сотрудники Facebook Inc. характеризуют ее как «агента, пытающегося подорвать» демократию в США.

Ранее сообщалось, что петербургская «фабрика троллей» использовала для влияния на американские выборы те же приемы, которые она годами отрабатывает на русскоязычной аудитории.

Кроме того, крупнейшая в мире поисковая система Google будет фильтровать российские пропагандистские материалы. Руководство интернет-концерна ищет способ понизить ранжирование, главным образом сайтов RT и Sputnik, в подборке новостей.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц.

По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России. Он заверил, что все подобные учетные записи и страницы уже заблокированы.

Facebook обнаружил активность созданных Россией фейковых аккаунтов для распространения политической рекламы во время прошедших выборов президента США и передал всю полученную информацию ФБР, заявил основатель соцсети Марк Цукерберг.