Боевики пытаются взять под контроль «серую зону» у Старогнатовки, сообщает пресс-центр штаба АТО.



«Старогнатовка. Враг пытается взять под контроль «серую зону»... Работают «Утес», ПК, бывает, отрабатывают СПГ. Сейчас пытаются закопаться, пытаются «отжать» нулевую территорию между ними и нами», - говорится в сообщении.

По словам украинских военных, боевики выбрали хитрую тактику, когда сначала работает ПКМ, а затем под его прикрытием начинает работать снайпер.

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«Сейчас часто на территорию у Старогнатовки спускаются туманы. Этим пользуется враг и подходит почти вплотную к украинским позициям – на 100 метров. Из-за этого почти каждую ночь по несколько боестолкновений. Украинские защитники уверенно дают отпор врагу, которого он заслуживает», - говорится в сообщении.

