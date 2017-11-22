В Луганской области без энергоснабжения остаются почти 20 тысяч абонентов. Об этом сообщает пресс-служба «Луганского энергетического объединения» в Facebook.

По оперативной информации, по состоянию на 15:00 22 ноября по всей подконтрольной территории Луганской области из-за непогоды обесточены полностью или частично около 60 населенных пунктов, 419 трансформаторных подстанций, без света находятся 19 688 абонентов.

В подавляющем большинстве указанные случаи обесточивания стали последствиями снегопада, падения деревьев, повреждения проволоки ветвями. Три деревянных опоры электросетей даже сломались из-за непогоды. В одном случае обесточивание в Старобельске произошло из-за сбивания опоры автомобилем.

В течение дня ситуация еще более осложнялась новыми обесточиваниями.

«Энергетики прикладывают максимум усилий для восстановления электроснабжения, работы продолжаются по всей подконтрольной части Луганщины. В то же время, устранение повреждений осложняется плохой логистикой в ​​области и хозяйственным кризисом в ЛЭО – из-за финансовых санкций НКРЭКУ и ареста счетов энергокомпании Государственной исполнительной службой в течение всего года энергетики не имеют топлива для выезда ремонтных бригад, не имеют материалов для ликвидации повреждений, что отрицательно влияет на ситуацию на предприятии», - говорится в сообщении.