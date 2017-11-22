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Самолеты авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) проверяют в Стамбуле (Турция) после телефонного сообщения об опасности. Об этом сообщает консульская служба МИД Украины.

«Продолжается проверка самолетов  МАУ в Стамбуле в связи с телефонными сообщениями об опасности. Консул поддерживает оперативную связь с представителями МАУ и администрацией аэропорта», - говорится в сообщении. 

 


 

 
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