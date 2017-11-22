Самолеты авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) проверяют в Стамбуле (Турция) после телефонного сообщения об опасности. Об этом сообщает консульская служба МИД Украины.
«Продолжается проверка самолетов МАУ в Стамбуле в связи с телефонными сообщениями об опасности. Консул поддерживает оперативную связь с представителями МАУ и администрацией аэропорта», - говорится в сообщении.
Триває перевірка літаків #МАУ в #Стамбул у зв'язку з телефонними повідомленнями про небезпеку. Консул підтримує оперативний зв'язок з представниками МАУ та адміністрацією аеропорта. Інформуватимемо. pic.twitter.com/j9IpSTHysj— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 22 ноября 2017 г.
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