Оксана Марченко считает, что люди не ведают, что творят.

Телеведущая побывала в гостях у «КП» в Украине» и ответила на все вопросы без купюр.

20 ноября неизвестные сожгли рекламный плакат нового шоу Оксаны Марченко «Время строить», которое будет выходить на «Интере». Баннер был вывешен между колоннами стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского. Сообщение об этом опубликовало на своей странице в Facebook движение «Анафема».

В публикации движения речь идет о том, что Марченко является женой лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука и кумой президента России Владимира Путина, поэтому «время жечь».

Во время онлайн-конференции в редакции «КП» в Украине» мы спросили у Оксаны Марченко, что она думает по этому поводу.

«Во-первых, я сегодня буду на вечерней службе в храме и обязательно помолюсь за этих людей, потому что они не ведают, что творят, - говорит Оксана. - Конечно, это не моя проблема, а проблема этих людей. Можно все сжигать дотла, даже свое собственное жилище. Но завтра жизнь не закончится. Кто знает, может, кому-то из этих людей завтра понадобится моя помощь. Конечно, они могут обратиться ко мне, и я помогу им. Также попрошу в своей молитве, чтобы Господь их помиловал».