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В Верховной Раде Украины состоится день открытых дверей столовой. Об этом сообщает  пресс-служба аппарата парламента.

«В рамках Международной недели законодательной открытости и в ответ на многочисленные пожелания телеканалов и информационных агентств проводится открытое мероприятие с целью ознакомления с работой парламентской столовой», - говорится в сообщении.

Во время мероприятия будет продемонстрирован ассортимент блюд, разъяснена ценовая политика и принципы организации работы пунктов питания в Верховной Раде.

Мероприятие состоится 23 ноября с 10:45 до 12:00.
ForUm

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