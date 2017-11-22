В Верховной Раде Украины состоится день открытых дверей столовой. Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

«В рамках Международной недели законодательной открытости и в ответ на многочисленные пожелания телеканалов и информационных агентств проводится открытое мероприятие с целью ознакомления с работой парламентской столовой», - говорится в сообщении.

Во время мероприятия будет продемонстрирован ассортимент блюд, разъяснена ценовая политика и принципы организации работы пунктов питания в Верховной Раде.

Мероприятие состоится 23 ноября с 10:45 до 12:00.