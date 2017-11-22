также в разделеПроисшествия
В Полтаве напали на судью 16
В Ужгороде в подъезде жилого дома прогремел взрыв 29
На Днепропетровщине в ДТП погибли 4 человека 38
На Сумщине убили отца известной биатлонистки 184
На Харьковщине взорвали банкомат 43
На Луганщине автобус столкнулся с двумя тракторами: 13 пострадавших 44
На Черниговщине водитель сбил насмерть мать с двумя дочерьми 62
Ситуация в АТО обостряется, погиб военный 37
Пентаграмма и черная курица: Под Одессой иностранцы совершили ритуальное убийство 100
На Житомирщине у предпринимателей со стрельбой украли 30 килограммов золота 100
На Виннитчине легковушка влетела в столб, погиб военный 47
На Буковине пьяный водитель пытался прорваться через границу 43
В Днипре мужчина открыл стрельбу по людям, ранены 4 человека 328
В зоне АТО из-за неосторожного обращения с печкой погибли 3 военных 180
На Киевщине группа иранцев напала на АЗС 176
В Запорожье в результате ДТП погиб военный 48
Ситуация в зоне АТО обострилась, ранены 4 военных 69
В Одессе произошла массовая драка активистов и полиции 218

Сегодня около 09:00 на трассе Киев-Чоп в селе Сможе Сколевского района произошло ДТП с участием туристического автобуса.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области, в результате происшествия погибли двое людей.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись туристический автобус «Сетра», за рулем которого находился 46-летний житель Кривого Рога и легковушка «Пежо» польской регистрации.

В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия погибли 48-летний водитель легковушки и его 49-летняя пассажирка. Еще трое пассажиров «Пежо» получили травмы, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы.

Автобус ехал из Трускавца на Закарпатье, на момент столкновения кроме водителя в салоне находилось 48 человек. Предварительно установлено, что никто из пассажиров «Сетра» не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги