Сегодня около 09:00 на трассе Киев-Чоп в селе Сможе Сколевского района произошло ДТП с участием туристического автобуса.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области, в результате происшествия погибли двое людей.



Как предварительно установили правоохранители, столкнулись туристический автобус «Сетра», за рулем которого находился 46-летний житель Кривого Рога и легковушка «Пежо» польской регистрации.

В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия погибли 48-летний водитель легковушки и его 49-летняя пассажирка. Еще трое пассажиров «Пежо» получили травмы, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы.

Автобус ехал из Трускавца на Закарпатье, на момент столкновения кроме водителя в салоне находилось 48 человек. Предварительно установлено, что никто из пассажиров «Сетра» не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.