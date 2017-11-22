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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками предупредили контрабанду в Украину крупной партии контрафактных лекарств.

По данным СБУ, гражданин одной из стран Южной Азии регулярно ввозил в нашу страну медпрепараты сомнительного происхождения, нелицензированные отечественным Министерством здравоохранения. Делец реализовывал лекарства через частных докторов в одном из регионов Украины.

При осмотре багажа иностранца, который прилетел в международный аэропорт «Борисполь», сотрудники СБУ обнаружили скрытые от таможенного контроля препараты для лечения, в частности, онкозаболеваний и гепатита.

По заключению экспертов стоимость изъятых контрафактных лекарств по ценам «черного рынка» составляет более 600 тысяч гривен. Контрабандный груз отправлен на экспертизу.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.
ForUm

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