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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал обострение в отношениях с Беларусью, вызванное рядом задержаний на территории государства украинских граждан. Трансляцию общения министра с журналистами вел телеканал 112 Украина.

«С Беларусью сначала грибная истерия, потом ягодная истерия, потом шпионская истерия, потом какая-то экономическая. Значит, кому-то выгодно построить логику по поводу якобы Украины, которая работает в Беларуси, что по определению является тотальной глупостью. Но кто-то это сознательно строит», - сказал министр.

Климкин напомнил о проведении военных учений «Запад-2017», во время которых отрабатывались наступательные операции.

«Я только что был на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада, - ред.), абсолютно все согласны с тем, что это сознательная отработка возможных наступательных операций и шантаж. Мы прекрасно понимаем, что такая логика вроде бы смешная, но там кому-то выгодна», - сказал глава МИД.

Напомним, в последнее время на территории Белоруссии были задержаны ряд граждан Украины. Речь идет о сыне украинского пограничника Павле Грибе, который позже был вывезен в РФ и арестован, журналисте «Украинского радио» Павле Шаройко; директоре завода в Константировке (Донецкая область) Александре Скибе.

Из-за дела Шаройко Беларусь выслала из страны сотрудника украинского посольства. Украина ответила на такие действия зеркально, выслав из Киева белорусского дипломата.
ForUm

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