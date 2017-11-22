Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц в центре Луганска.

Также в ОБСЕ сообщили, что наблюдатели зафиксировали колонну военной техники, которая сначала была замечена возле Дебальцево Донецкой области, потом, по мнению ОБСЕ, вероятно, эта же колонна направлялась в сторону Луганска. Также в ОБСЕ заявили о машинах военного типа и присутствии вооруженных лиц вокруг здания так называемого «министерства внутренних дел ЛНР».

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