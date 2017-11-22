В оккупированном Луганске арестовывают людей, приближенных к главарю «ЛНР» Игорю Плотницкому, он заблокирован в «белом доме». Об этом сообщает сообщество «Другой Луганск».

«Что сейчас происходит. Судя по всему «корнетовцы» продолжают постепенно устанавливать свои порядки, арестовывая людей Плотницкого и беря под контроль правительственные здания. «Глава», вероятнее всего, до сих пор находится заблокированный в «Белом доме», - сказано в сообщении, передает УНИАН.

Напомним, вчера, 21 нобря, в Луганске вооруженные люди оцепили здание «МВД ЛНР» и весь «правительственный квартал».

Накануне, 20 ноября, главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил с поста «главу МВД» Игоря Корнета. Тот отказался подчиняться приказу.

Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим «Беркутом». Здание оцепили боевики, лояльные Плотницкому. Также вооруженные люди взяли под контроль еще минимум здание КРРТ (телевидение).

Корнет заявил о задержании «украинской диверсионно-разведывательной группы» и опроверг слухи о своей отставке.

Он также заявил о причастности руководителя администрации главы «ЛНР» Ирины Тейцман, а также начальника «Службы правительственной безопасности МВД «ЛНР» Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в «ЛНР».

В свою очередь Плотницкий заявил, что ситуация с отстранением «главы МВД» будет скоро разрешена.

22 ноября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали военную колонну, о которой ранее сообщали пользователи соцсетей.

В центре Луганска 200 вооруженных боевиков штурмовали здание «генпрокуратуры».