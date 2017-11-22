Украинские военные находятся в постоянной боевой готовности, также приведены в готовность резервные силы. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Благодаря боевой активности оккупантов на передовой, на линии разграничения наши подразделения находятся в состоянии постоянной боевой готовности. Сейчас мы больше внимания уделяем ситуации, которая развивается в Луганске и около города. Сразу сниму все вопросы относительно повышения готовности: она и так очень высокая, дальше уже повышать некуда. Также приведены в готовность наши резервные силы, силы, которые находятся в местах отведения техники согласно минским соглашениям», - отметил Лысенко, сообщает РБК-Украина.

Спикер также отметил, что в случае обострения ситуации будут приняты все меры для того, чтобы противник не продвинулся вперед. Кроме того, по словам Лысенко, возле Луганска были зафиксированы колонны военной техники с личным составом и бронетранспортеры.

«Информация о танках, которые якобы заходили, не подтвердилась. Дело в том, что в Луганске и около и так достаточно этой техники. Мы наблюдаем за ситуацией, осуществляется разведка, в том числе и воздушная», - добавил он.

Напомним, вчера, 21 нобря, в Луганске вооруженные люди оцепили здание «МВД ЛНР» и весь «правительственный квартал».

Накануне, 20 ноября, главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил с поста «главу МВД» Игоря Корнета. Тот отказался подчиняться приказу.

Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим «Беркутом». Здание оцепили боевики, лояльные Плотницкому. Также вооруженные люди взяли под контроль еще минимум здание КРРТ (телевидение).

Корнет заявил о задержании «украинской диверсионно-разведывательной группы» и опроверг слухи о своей отставке.

Он также заявил о причастности руководителя администрации главы «ЛНР» Ирины Тейцман, а также начальника «Службы правительственной безопасности МВД «ЛНР» Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в «ЛНР».

В свою очередь Плотницкий заявил, что ситуация с отстранением «главы МВД» будет скоро разрешена.

22 ноября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали военную колонну, о которой ранее сообщали пользователи соцсетей.