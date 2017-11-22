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Сегодня, 22 ноября, ночью в Ужгороде произошел взрыв на четвертом этаже многоэтажного дома на улице Собранецкой, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

«Как выяснили следователи, взрыв произошел в коридоре общего пользования дома. Правоохранители совместно со спасателями эвакуировали из дома 21 человека. В результате взрыва никто не пострадал», - говорится в сообщении.

По факту хулиганских действий, полиция открыла уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В главке отметили, что остатки взрывного устройства направили на экспертизу, которая установит его вид и происхождение.

 
ForUm

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