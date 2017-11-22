также в разделеОбщество
СБУ разработала порядок организации гастролей артистов из РФ 4
Луценко: НАБУ отказывается принимать дела ГПУ 11
В Одесской области СБУ задержала чиновников, кравших газ 12
В Крыму задержали украинца 20
СМИ: Плотницкий не покидал Луганск 33
В Кремле заявили, что не вмешивались в дела «ЛНР» 20
В США наладили поставки в Украину гранатометов 43
Минувшие сутки в зоне АТО обошлись для ВСУ без потерь 12
В ОБСЕ показали военную колонну, вошедшую в Луганск 67
Порошенко провел экстренное заседание Военного кабинета 171
21 ноября. Картина дня 69
В штабе АТО назвали происходящее в Луганске разборками боевиков 63
В преступлениях против Майдана признаны виновными 48 человек 41
Белорусские пограничники задержали троих украинцев 75
Трамп по телефону поговорил с Путиным об Украине 77
СБУ задержала организатора митингов против «янтарной мафии» 54
ДТП в Харькове: еще одну пострадавшую выписывают из больницы 30
ВАСУ снял с рассмотрения иск Саакашвили о лишении гражданства 66

Одного из трех задержанных за незаконное пересечение границы с Беларусью украинцев освободили.

Об этом сообщил «Украинской правде» заместитель директора департамента консульской службы – начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич.

«По результатам оперативных контактов консула с компетентными органами Беларуси установлено, что трое украинцев задержаны в этой стране за незаконное пересечение границы», – отметил он.

«Один из них освобожден, двое находятся в учреждении содержания. Консул сегодня планирует посетить задержанных украинцев», – сообщил Кирилич.

Напомним, 20 ноября белорусские пограничники задержали двух мужчин и женщину из Украины, которые отправились в Беларусь за ягодами. Некоторым из них запрещено въезжать в Беларусь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги