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В Днепропетровской области вчера, 21 ноября, около 22:15 на трассе Днипро – Кривой Рог – Николаев произошла авария, в результате которой погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии телеканалу 112 Украина.

Водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего случилось столкновение автомобиля с деревом.

«В результате ДТП погибли пассажиры данной машины и сам водитель, это две девочки 2001 года рождения, еще парень, его возраст примерно 18-20 лет, сейчас его личность устанавливаем, и сам водитель 1997 года рождения. Еще один пассажир доставлен в детскую больницу», - заявила Старчевская.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК, продолжается досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

«Чтобы установить, что именно вызвало указанное ДТП, назначены экспертизы, трасологическая, экспертиза технического состояния транспортного средства. Уголовное производство можно будет закрыть в связи со смертью водителя», - заявила Старчевская.
ForUm

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