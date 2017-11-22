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Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 15 по 22 ноября текущего года увеличились на 10,2% – до 1,319 миллиона тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом запасы антрацитового угля выросли на 3,6% - до 518,8 тысячи тонн с 500,7 тысячи тонн. Запасы угля газовой марки увеличились на 14,9% – до 800,2 тысячи тонн с 696,3 тысячи тонн, сообщает УНИАН.

Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Также энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки «Г».

Поскольку показатели добычи не успевают расти вслед за ростом потребления газового угля, то возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.
ForUm

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