также в разделеЭкономика
Запасы угля на ТЭС выросли на 10% 22
Украина в два раза улучшила позиции в рейтинге налогообложения 26
ОПЗ остановился из-за поломки 40
«Укрзализныця» пересмотрит стоимость пассажирских билетов в 2018 году 59
Потребительские настроения украинцев улучшились 54
В Нацбанке уверяют, что исчезновение монет не повлияет на цены 77
В РФ допускают продажу «долга Януковича» другой стране 67
Украина на треть сократила потребление антрацита 65
ЕС за три года предоставил Украине €12 миллиардов помощи 44
Транзит российского газа установил семилетний рекорд 65
НБУ предлагает отказаться от мелких монет 71
Украинцы получили из-за границы почти $2 миллиарда 62
Суд отказал сыну Януковича в иске к НБУ на 1,6 миллиарда 34
Гройсман надеется на принятие госбюджета до 10 декабря 39
Россия запустила поезда в обход Украины 191
ВВП Украины в годовом измерении вырос на 2,1% 38
Косюк и Бахматюк получили половину всех аграрных дотаций 50
Рада одобрила госбюджет-2018 в первом чтении 53

Национальный банк Украины повысил прозрачность операций по приему наличных для последующего их перевода. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, регулятор также ввел для небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков обязанность открыть в банке отдельный счет/счета и обеспечить зачисление на него наличных в гривнах, принятой ими для дальнейшего ее перевода.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления Национального банка Украины от 17 ноября 2017 №116 "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 № 42". В то же время для обеспечения отражения в бухгалтерском учете операций, осуществляемых коммерческими агентами банков в Украине, по приему средств для последующего их перевода по назначению, как этого требуют нормы постановления № 116, Национальный банк Украины внес соответствующие изменения в план счетов бухгалтерского учета банков Украины и инструкцию о применении плана счетов бухгалтерского учета банков Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в постановлении правления Национального банка Украины от 17 ноября 2017 № 117 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Реализации норм постановления № 117 предоставит пользователям возможность получать достоверную информацию об отражении в бухгалтерском учете операций по приему средств небанковскими финансовыми учреждениями или коммерческими агентами банков для последующего их перевода по назначению, с целью принятия экономических решений. Постановления № 116 и № 117 вступают в силу с 22 ноября 2017 года. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги