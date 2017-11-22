За прошедшие сутки враг 9 раз совершал обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, в результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал, сообшает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной и нестабильной. Российско-оккупационные войска и дальше не выполняют обязательства в рамках договоренностей по соблюдению перемирия. В общем, за прошедшие сутки враг 9 раз совершал обстрелы позиций Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на луганском направлении противник открывал огонь по позициям сил АТО 7 раз. Еще в светлой время суток на Светлодарск дуге враг вел огонь из 152-мм артиллерии по защитникам Луганского. В вечернее время на этом участке линии соприкосновения противник обстрелял наших воинов из гранатометов. По оборонных укреплениях неподалеку Новолуганского и Лозового российские наемники били из 82-мм минометов. Защитников Крымского обстреливали из стрелкового оружия, а опорные пункты вблизи Новолуганское - из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении пророссийские вооруженные банды нарушали перемирие дважды. Еще днем ​​вблизи Павлополя враг выпустил 2 мины калибра 120-мм и обстреливал наших воинов из гранатометов. Впоследствии незаконные вооруженные формирования из пехотного вооружения совершили обстрел защитников Авдеевки.

В штабе подчеркнули, что несмотря на то, что на некоторых участках линии соприкосновения огонь был достаточно плотным, украинские военные 3 раза давали агрессору адекватный ответ.