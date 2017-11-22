также в разделеМир
В Тихом океане разбился военный самолет США с 11 людьми на борту 17
Хакеры украли данные 57 миллионов пользователей и водителей Uber 24
Мугабе подал в отставку 34
России запретили выставлять военную технику на авиасалоне «Фарнборо» 98
В РФ подтвердили радиационный выброс на Южном Урале 150
Выступление российского школьника в Бундестаге спровоцировало скандал 167
ЕС одобрил новую систему въезда в Шенгенскую зону 152
Госдеп США одобрил поставку Грузии ПТРК Javelin 115
Трамп хочет внести КНДР в список стран, спонсирующих терроризм 31
В Польше разобрали памятник благодарности советской армии 78
Верховный суд Ирака признал неконституционным курдский референдум 25
В Тихом океане произошло мощное землетрясение 78
Переговоры по созданию коалиции в Германии провалились 52
В США умер серийный убийца Чарльз Мэнсон 67
Мугабе не собирается уходить в отставку 46
Мугабе уволили с поста правящей партии Зимбабве 46
Однопартийцы призвали Мугабе уйти в отставку 30
Министр обороны Польши уверен, что РФ готовится к горячей войне 70

В Лондоне скончался известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Об этом сообщил певец Дмитрий Маликов.

«У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3:36 утра по лондонскому времени», — сказал Маликов, сообщает УНИАН.

Информацию о смерти Хворостовского подтвердил народный артист России и депутат Госдумы Иосиф Кобзон.  Кроме того, ссылаясь на слова агента оперного певца, о его смерти сообщает ТАСС. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула «Лучший голос» и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского «Пиковая Дама» Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях, таких как Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон, Великобритания), Метрополитен-опера (Нью-Йорк, (США), Парижская опера (Франция), Баварская государственная опера (Мюнхен, Германия), Ла Скала (Милан, Италия), Венская государственная опера (Австрия), Зальцбургский фестиваль (Австрия).


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45