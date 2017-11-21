В штабе АТО считают блокирование вооруженными людьми части Луганска разборками между группировками боевиков. Об этом сообщили в пресс-центре штаба.

«Мы можем сделать вывод, что происходят банальные разборки между террористами», - объяснил пресс-секретарь, сообщает «Украинская правда».

В штабе АТО отметили, что не обладают дополнительной информацией о событиях и причастных к ним лицам.

Напомним, сегодня, 21 ноября, в Луганске вооруженные люди оцепили здание «МВД ЛНР» и весь «правительственный квартал».

Накануне, 20 ноября, главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил с поста «главу МВД» Игоря Корнета. Тот отказался подчиняться приказу.

Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим «Беркутом». Здание оцепили боевики, лояльные Плотницкому. Также вооруженные люди взяли под контроль еще минимум здание КРРТ (телевидение).

Корнет заявил о задержании «украинской диверсионно-разведывательной группы» и опроверг слухи о своей отставке.

Он также заявил о причастности руководителя администрации главы «ЛНР» Ирины Тейцман, а также начальника «Службы правительственной безопасности МВД «ЛНР» Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в «ЛНР».

В свою очередь Плотницкий заявил, что ситуация с отстранением «главы МВД» будет скоро разрешена.