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В Харькове из больницы выписывают девушку пострадавшую в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Сумской 18 октября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

«Оксана - одна из двух сестер, пострадавших в аварии на Сумской 18 октября. Изначально ее состояние оценивалось врачами как тяжелое. У девушки были многочисленные переломы и повреждения внутренних органов», – отметил он.

По словам Кернеса, сегодня Оксана выписывается из больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

«Девушке пока нельзя вставать, процесс восстановления еще не закончен. Но в постоянном наблюдении врачей Оксана больше не нуждается», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. 

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога. 
ForUm

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