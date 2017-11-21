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В «Киевавтодоре» и КП «Киевзеленстрой» проведены обыски, в ходе которых были задержаны 5 человек.

Об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко на брифинге, сообщает Укринформ.

«Генеральная прокуратура совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, Департаментом защиты экономики НП и Управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции сегодня вместе с КГГА проводят обыски и выемку документов в коммунальной корпорации «Киевавтодор», ДЭУ (Дорожно-эксплуатационное управление) в Святошинском, Деснянском, Подольском районах и в некоторых подрядных организациях. Обыски и выемка документов происходила сегодня в коммунальном объединении «Киевзеленстрой», - сказал Кличко.

По его словам, все действия происходят в рамках производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества и завладения путем злоупотребления служебным положением).

Он добавил, что задержаны 5 человек, проводятся следственные действия.

 
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