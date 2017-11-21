Организаторы британского авиасалона «Фарнборо» запретили России выставлять военную технику на выставке в 2018 году. Об этом сообщает российское информагентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолия Пунчука.

Пунчук пояснил, что решение о запрете вынес оргкомитет авиасалона. Организатором российской экспозиции должна была стать компания «Рособоронэкспорт», но теперь это решение отменено.

В 2018 году авиасалон пройдет с 16 по 22 июля.

«Фарнборо» - один из крупнейших мировых авиасалонов, который проходит раз в два года близ города Фарнборо в Великобритании. Его организацией занимается Сообщество британских аэрокосмических компаний. В 2016 году из-за санкций Россия привезла на выставку только гражданскую продукцию.