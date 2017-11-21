Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Россию гражданина Игоря Петрашевича, работавшего на российские СМИ.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Сотрудники Службы установили, что гражданин РФ работал в Украине на российские СМИ, в частности «Федеральное агентство новостей», «rusvesna.su», «riafan.ru». По заказу редакции россиянин готовил предвзятые материалы о ситуации в нашем государстве, активно тиражируемые в СМИ страны-агрессора», - написала она в Facebook.

По словам Гитлянской, пропагандист в своих информациях сознательно и безосновательно подрывал авторитет органов государственной власти в Украине, искажал исторические факты становления и развития украинского народа и дискредитировал Украину на международной арене.

«В рамках противодействия гибридной войне государства-агрессора в информационной сфере и локализации потенциальных угроз, а также в связи с тем, что деятельность россиянина противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя, 21 ноября Петрашевич будет принудительно возвращен на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года», - отметила Гитлянская.