В Луганской области в результате столкновения пассажирского автобуса и двух тракторов пострадали 13 человек.

По данным облуправления полиции, ДТП произошло 20 ноября примерно в 17:20 в Старобельском районе на 213 км + 900 м автодороги Н-26 Чугуев-Меловое.

37-летний водитель, управляя пассажирским автобусом «БАЗ А 079.23», двигаясь по маршруту Станица-Луганская – Белокуракино, во время встречного разъезда зацепил левой стороной навесное оборудованием трактора «К-700» , после чего потерял управление и допустил лобовое столкновение с трактором «Т-150», который двигался во встречном направлении позади трактора «К-700».

В результате ДТП водитель и двенадцать пассажиров автобуса (пять женщин и трое мужчин пенсионного возраста, 26-летняя девушка, два несовершеннолетних ребенка двух и пяти лет и их 38-летняя мать) получили телесные повреждения разной степени тяжести (преимущественно травмы головы, переломы конечностей и многочисленные ушибы). Пострадавшие для оказания помощи госпитализированы в местное медучреждение.

Водители тракторов не пострадали.

На момент движения в автобусе в качестве пассажиров находилось 29 человек.

Материалы по данному факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.