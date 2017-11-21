Шевченковский районный суд Киева вернул исковое заявление Национального агентства по предотвращению коррупции о защите деловой репутации к Анне Соломатиной. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Национальное агентство считает, что Шевченковский районный суд нашел формальный повод не принять к рассмотрению исковое заявление по резонансному делу о защите деловой репутации», - говорится в сообщении.

При обращении за защитой нарушенных прав НАПК руководствовалось частью 1 статьи 109 Гражданского процессуального кодекса Украины, согласно которой иски к физическим лицам предъявляются, в частности, по месту жительства ответчика.

Согласно решению Киевского городского совета от 27 апреля 2001 №280 / 1257 «О границах новых административных районов Киева и организационных мероприятиях по проведению административно-территориальной реформы» с изменениями и дополнениями, ул. Паньковская, на которой проживает бывшая сотрудница Национального агентства, относится к Шевченковскому району Киева.

По мнению суда, согласно правилам территориальной подсудности: «... ответчик ... проживает по адресу..., который территориально относится к Голосеевскому району Киева. ... По предписаниям п. 4 ч. 3 ст. 121 ГПК Украины заявление возвращается в случае, когда дело не подсудно этому суду».

«Таким образом Шевченковский районный суд Киева самоустранился от рассмотрения этого дела, признав себя некомпетентным», - считают в НАПК.

Напомним, бывший руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Кроме того, она заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной. По данным агентства Соломатина была уволена из НАПК 31 октября 2017 года.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.

Позже уголовное производство по фактам, обнародованным Соломатиной, передали Службе безопасности Украины.