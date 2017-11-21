В Козелецком района на трассе Киев-Чернигов «Фольксваген-Кадди» насмерть сбил женщину с двумя малолетними детьми.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Черниговской области, информация о ДТП поступила в понедельник, 20 ноября, около 19:00.

Предварительно установлено, что житель Козелецкого района, двигаясь со стороны Киева на автомобиле «Фольксваген-Кадди», на частично освещенном участке населенного пункта совершил наезд на местную женщину с двумя малолетними детьми. Все трое пострадавших погибли. По предварительной информации, водитель был трезв.

По факту гибели людей открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, погибла мать, 1989 г.р., и две ее дочери. Одной девочке было семь лет, а другая была девятимесячным младенцем.