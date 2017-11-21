В 2016 году граждане стран, не являющихся членами ЕС, получили около 3,4 миллиона новых видов на жительство в Европейском Союзе. Это рекордное количество с 2008 года и на 28% больше, чем было выдано в 2015 году. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине, передает DW.

Крупнейшей группой получателей новых разрешений на проживание в Евросоюзе оказались украинцы – почти 589 тысяч. Второй крупнейшей группой стали выходцы из Сирии (более 348 тыс. человек). Из украинцев 87% получили вид на жительство в Польше. В Польше также в целом было выдано всего в ЕС разрешений на трудоустройство – 494 тысяч (или 58% от общего количества). При этом большинство украинцев просили разрешения на проживание в Евросоюзе именно в связи с работой (почти 83% от всех полученных Украинский новых разрешений).

В целом же больше всего разрешений на проживание было предоставлено в Великобритании – почти 866 тыс. разрешений, то есть каждое четвертое от всех выданных в ЕС в 2016 году. Великобритания также выдала наибольшее количество разрешений на обучение – 365 тысяч, то есть 53% от общего количества выданных разрешений на обучение в пределах ЕС.

В Германии предоставили почти 505 тыс. новых видов на жительство (15% от всего ЕС).