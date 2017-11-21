На YouTube появилась запись, на которой школьник из Нового Уренгоя рассказывает депутатам бундестага о немце, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников.

По словам юноши, военнослужащий попал в лагерь для интернированных и умер от тяжелых условий плена. Школьник, исследуя историю его жизни, посетил захоронения солдат вермахта вблизи Копейска в Челябинской области, где «увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

В Госдуме заявили, что учителя должны были заранее проработать речь школьника. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас в стране искажают историческую действительность и рассказывают о том, что «Великая Отечественная война — попытка советского народа сделать что-то плохое с Германией». И уже новое поколение, считает Чернышов, «растет в этой парадигме».

«Они видят совершенно другую историю другими глазами. Видно, что он читает по бумажке, и учителя, которые отпускали, понимали, что он будет выступать в бундестаге», — подчеркнул он.

Чернышов заявил, что в Генпрокуратуру уже поступил депутатский запрос на проверку программы, учителей, а также общественных организаций — обществ памяти солдат.