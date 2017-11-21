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Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.

Президентская чета установила лампадки к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и почтила их память.

В церемонии также приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. 

Сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы
ForUm

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