«Украинское радио» не исключает, что задержание в Беларуси корреспондента Павла Шаройко связано с его профессиональной деятельностью: он освещал работу Трехсторонней контактной группы, учения «Запад-2017» и похищение Павла Гриба. Об этом заявил генеральный продюсер «Украинского радио» Дмитрий Хоркин в эфире 5 канала.

По его словам, Шаройко всю свою трудовую жизнь был журналистом, за период с 1992 года он работал в различных изданиях, некоторые издания были в системе Министерства обороны.

«Он постоянно с 2015 года передавал нам репортажи, спецрепортажи, прямые включения из Беларуси, он является штатным, собственным корреспондентом «Украинского радио». С 2011 года Шаройко в чисто журналистский работе с украинскими СМИ», - отметил генпродюсер.

«Его последние три репортажа в нашем эфире – это освещение работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, российско-белорусские военные учения «Запад-2017» и третий его репортаж касался деталей задержания украинца Павла Гриба на территории Беларуси... Эти материалы могут быть раздражающими для российской стороны, так как он освещал это для Украины», - подчеркнул Хоркин.

Напомним, 20 ноября Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в работе на разведку и создании агентурной сети.

Его работу якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили персоной нон грата.

В Главном разведуправлении Минобороны Украины заявили, что Шаройко проходил у них службу на должности начальника пресс-службы и в 2009 году был уволен по состоянию здоровья.