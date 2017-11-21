также в разделеПроисшествия
На Харьковщине взорвали банкомат 29
На Луганщине автобус столкнулся с двумя тракторами: 13 пострадавших 26
На Черниговщине водитель сбил насмерть мать с двумя дочерьми 43
Пентаграмма и черная курица: Под Одессой иностранцы совершили ритуальное убийство 86
На Житомирщине у предпринимателей со стрельбой украли 30 килограммов золота 98
На Виннитчине легковушка влетела в столб, погиб военный 46
На Буковине пьяный водитель пытался прорваться через границу 42
В Днипре мужчина открыл стрельбу по людям, ранены 4 человека 325
В зоне АТО из-за неосторожного обращения с печкой погибли 3 военных 157
На Киевщине группа иранцев напала на АЗС 175
В Запорожье в результате ДТП погиб военный 47
Ситуация в зоне АТО обострилась, ранены 4 военных 69
В Одессе произошла массовая драка активистов и полиции 218
Названа окончательная причина пожара в «Виктории» 45
За прошлые сутки в зоне АТО погиб 1 военный, еще 1 – ранен 42
Боевики обстреляли жилые кварталы Попасной 56
В Виннице в результате взрыва погиб боец АТО 72
АТО: На Светлодарской дуге боевики выпустили более 90 мин 36

За прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие, в ответ украинские военнослужащие 10 раз подавляли огневую активность противника.

«В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий сил АТО погиб», - сообщает пресс-центр штаба АТО.

Прошлые сутки отличилась осложнением обстановки на Приазовье на донецком направлении. Еще в светлое время суток враг неоднократно вел огонь из минометов различных типов и пехотного вооружения по защитникам Водяного, Павлополя и Чермалыка. С наступлением сумерек противник обстрелял из миномета калибра 120-мм защитников Талаковки. Всего по оборонным укреплениям этих четырех населенных пунктов НВФ выпустили почти 100 мин различных типов. Также из минометов 82-го калибра и гранатометов обстреляны подступы к Авдеевке и Новотроицкому.

На луганском направлении в течение суток пророссийские незаконные вооруженные формирования из гранатометов вели огонь в районе Новгородского, из вооружения БМП - у Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги