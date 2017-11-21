За прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие, в ответ украинские военнослужащие 10 раз подавляли огневую активность противника.

«В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий сил АТО погиб», - сообщает пресс-центр штаба АТО.

Прошлые сутки отличилась осложнением обстановки на Приазовье на донецком направлении. Еще в светлое время суток враг неоднократно вел огонь из минометов различных типов и пехотного вооружения по защитникам Водяного, Павлополя и Чермалыка. С наступлением сумерек противник обстрелял из миномета калибра 120-мм защитников Талаковки. Всего по оборонным укреплениям этих четырех населенных пунктов НВФ выпустили почти 100 мин различных типов. Также из минометов 82-го калибра и гранатометов обстреляны подступы к Авдеевке и Новотроицкому.

На луганском направлении в течение суток пророссийские незаконные вооруженные формирования из гранатометов вели огонь в районе Новгородского, из вооружения БМП - у Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.