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Совет ЕС в понедельник, 20 ноября, одобрил новые правила посещения Шенгенской зоны. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа Евросоюза, пишет DW.

Нововведения предполагают, что у граждан третьих стран при пересечении внешних границ зоны Шенгенского соглашения будут регистрироваться данные о въезде, выезде, а также об имевшихся отказах на въезд.

При этом существующая практика, предполагающая внесение штампа в паспорт, будет заменена системой автоматического сканирования документов. Это позволит избежать случаев подделки штампов.

Кроме того, можно будет оперативно сопоставить полученные сведения с базами данных Визовой информационной системы (VIS), предназначенной для обмена визовыми данными между государствами-участниками Шенгенского соглашения. Доступ к массиву данных будут иметь не только органы погранконтроля, но и сотрудники консульских служб.

Как ожидается, нововведение позволит усилить безопасность в Шенгенской зоне и повысить эффективность борьбы с терроризмом.

Правовые акты будут обнародованы в Официальном журнале ЕС и закреплены законодательно через 20 дней после их публикации. Как ожидается, новая система въезда и выезда на территорию Евросоюза (Entry-Exit-System, EES) заработает на полноценной основе к 2020 году.
ForUm

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