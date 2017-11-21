Белорусские государственные телеканалы в вечернем выпуске новостей продемонстрировали кадры допроса обвиняемого в шпионаже украинского журналиста Павла Шаройко, а также кадры задержания фигурантов дела.

В сюжете телеканала ОНТ говорится, что в его распоряжении есть «фрагмент записи допроса, где разведчик называет своего координатора – украинского дипломата, аккредитованного в Минске».

«В 2016 году еще при смене оперативного руководителя меня перевели из отдела, который занимался журналистами, работающими под прикрытием, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием. С чем это было связано, мне до сих пор непонятно, предполагаю, что это делалось в преддверии приезда в Беларусь на должность первого секретаря посольства Украины полковника Скворцова Игоря Васильевича. Скворцова я знаю еще со времен службы в МО Украины», — сказал задержанный.

Кроме того, были продемонстрированы кадры задержания сотрудниками спецслужб фигурантов дела о шпионаже, в том числе белоруса, которого подозревают в получении сведений в пользу Украины. Также демонстрируются документы, которые называются «совершенно секретными».

Напомним, 20 ноября Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в работе на разведку и создании агентурной сети.

Его работу якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили персоной нон грата.

В Главном разведуправлении Минобороны Украины заявили, что Шаройко проходил у них службу на должности начальника пресс-службы и в 2009 году был уволен по состоянию здоровья.