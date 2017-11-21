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Активисты «Национального Корпуса» разгромили игорный зал в Святошинском районе Киева.

Как сообщает пресс-служба партии, акция завершилась около 21:00 понедельника, 20 ноября.

«Причины тому просты: к сожалению, полиция Святошинского района столицы никак не реагирует на десятки заявлений, которые в течение последних недель написали активисты Национального Корпуса по незаконной мошеннической деятельности компании «М.С.Л.», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, полиция с превышением силы задержала около десяти активистов.

 

В «Национальном Корпусе» подчеркнули также, что некоторые СМИ некорректно подали информацию об акции протеста  против незаконного игорного бизнеса.

«Настаиваем на том, что выражения типа «малолетние хулиганы» и фантазии по поводу якобы ограбления, которые позволяли себе публиковать отдельные издания, не соответствуют действительности. Акция 20 ноября проходила в рамках «черного списка» «Национального Корпуса» по борьбе с российским бизнесом в Украине. Напомним, что игорный бизнес в Украине вне закона, а непосредственно оператор «М.С.Л» находится под санкциями СНБО», - отмечается в сообщении.

 
ForUm

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