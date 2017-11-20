До конца текущего месяца столичная власть планирует установить камеры видеонаблюдения у памятников Владимиру Великому, Николаю Щорсу и Мемориала Вечной Славы.

Как сообщает пресс-служба КГГА, эти камеры будут подключены к общегородской системе видеонаблюдения. Планируется, что камеры будут защищать памятники от вандализма, о чем говорится в отдельном поручении первого заместителя председателя КГГА Геннадия Плиса директору Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрию Назарову.

«Прошу принять меры по установлению камер видеонаблюдения (с возможностью реагирования на пересечение разрешенного периметра), чтобы защитить от вредоносных разрушений или повреждений памятники Владимиру Великому и Николаю Щорсу, Мемориал Вечной Славы с подключением этих камер в общегородской системе видеонаблюдения», - отмечается в документе.

Срок исполнения поручения – 29 ноября 2017.

Плис рассказал, что неделю назад дал указание установить современные камеры с возможностью контролировать определенный периметр и оповещать о нарушениях.

«Если бы сроки выполнения не были такими длительными, то те, кто совершил последний акт вандализма, поняли, что через неделю сделать это будет невозможно. Сейчас еженедельно вандалы разрушают памятники. Камеры – первый шаг к тому, чтобы уберечь их. Конечно, нужно работать и с полицией, и с населением, поднимать уровень личной ответственности. Я уверен, что надо делать все возможное, чтобы сохранить памятники, ведь это часть города», - убежден Плис.

Напомним, в ночь на 20 ноября неизвестные снова залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева.