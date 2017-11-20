Автором и режиссером нового большого шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne является российский политтехнолог Владимир Грановский
Об этом стало известно от источника на телеканале NewsOne.
«Креативный продюсер телеканал NewsOne Евгений Дудник в неформальной беседе неоднократно говорил, что проект делает Грановский», — сообщил источник.
Оппозиционный политик, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, по результатам премьерного эфира проекта «Украинский формат», проиграл народному депутату Вадиму Рабиновичу, набравшему более 65% поддержки аудитории. Сам эфир был построен таким образом, что Саакашвили не дали возможность высказаться и аргументировать свою позицию. Гости эфира целенаправленно критиковали и нападали на Саакашвили. Рабинович активно предлагал Саакашвили съесть галстук красного цвета.
Это не первое большое политическое шоу, режиссируемое Владимиром Грановским. Ранее он много лет отвечал за производство подобных ток-шоу на телеканале Интер и Россия1. В украинском информационном пространстве Грановский запомнился концепцией про «три сорта украинцев», которая вызвала бурный конфликт и осуждение.
По данным источников в избирательном штабе Михаила Саакашвили, там считают эту провокацию политическим заказом Администрации Президента Украины, которая не стесняется прибегать к любым мерам для борьбы с оппозицией. Претензий к коллективу телеканала NewsOne в штабе Саакашвили не имеют, считая эту провокацию самодеятельностью отдельных персоналий, и в ближайшее время воздержатся от участия в «Украинском формате».
СМИ связывают Владимира Грановского с советником президента России Сергеем Глазьевым, ответственным за проект «Новороссия» по поддержке военного конфликта на востоке Украины. Собственник телеканала NewsOne Евгений Мураев отказался комментировать свои кадровые решения.
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